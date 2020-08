Nach Hauseinsturz im Westen Indiens weiter Dutzende Menschen vermisst

Mumbai – Nach dem Einsturz eines fünfstöckigen Wohnhauses im Westen Indiens haben Rettungskräfte am Dienstag weiter nach Dutzenden Vermissten gesucht. Auch die Nacht über hatten am Unglücksort in der Stadt Mahad, 120 Kilometer südlich von Mumbai, drei Suchteams mit Spürhunden sich durch Schutt und Metallteile gearbeitet.