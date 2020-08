Pkw-Lenker in der Steiermark ließen Verletzten nach Unfall einfach liegen

Gralla – Da liegt ein Schwerverletzter auf der Straße – und keiner hilft. So geschehen am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Steiermark. Ein 59-Jähriger war mit seinem Motorroller in einen Kreisverkehr in Gralla im Bezirk Leibnitz gestürzt und auf der Fahrbahn liegen geblieben. Doch statt Hilfe zu leisten fuhren etliche Autofahrer einfach an dem am Boden liegenden Mann vorbei und das laut Augenzeugen äußerst knapp.