Tiroler Rechnungsabschluss für 2019 mit vorerst letztem Nulldefizit

Innsbruck – Das Land Tirol hat am Dienstag bei der Regierungssitzung den Rechnungsabschluss für das Jahr 2019 das achte Mal in Folge mit einem Nulldefizit beschlossen. Dies wird aber vorerst zum letzten Mal der Fall sein, denn im Jahr 2020 werde sich der Schuldenstand "deutlich erhöhen", sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bei einer Pressekonferenz.

Für das Jahr 2020 prognostizierte Platter aber nicht so rosige Aussichten. Es werde "alles anders" sein, hielt er zunächst fest. Er rechne mit 150 Millionen Euro Mindereinnahmen bei den Abgabenertragsanteilen, meinte er. Eine Prognose zu erstellen sei aber nicht möglich. Entscheidend sei, wie sich der Winter in Zusammenhang mit dem Coronavirus entwickeln werde. Er war aber davon überzeugt, dass wir uns einen "Lockdown in diesem Ausmaß" nicht mehr leisten können. Weil man aber dazugelernt habe - etwa was Testkapazitäten oder die Kontaktnachverfolgung betreffe - gehe er von einem solchem Szenario nicht aus.