Innsbruck startet Bodycam-Pilotprojekt für Mobile Überwachungsgruppe

Innsbruck – Demnächst soll der Bodycam-Einsatz bei der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) der Stadt Innsbruck starten. In einem Pilotprojekt werden die MÜG-Mitarbeiter vorerst den Gebrauch einer Bodycam im Dienstalltag testen, so Vizebürgermeister Johannes Anzengruber in einer Aussendung am Dienstag. "Davor findet noch eine rechtliche Abklärung mit der Datenschutzbeauftragten der Stadt Innsbruck statt“, kündigt der Vizebürgermeister an.

Die Bodycams seien leicht zu bedienen und erfüllen alle die rechtlich notwendigen Voraussetzungen für einen Dienstbetrieb. So seien zum Beispiel Bildmanipulationen durch das gezielte Herausschneiden von bestimmten Sequenzen ausgeschlossen.

Nach dem Testbetrieb ziehen wir ausführlich Bilanz. Dann kann man qualifiziert darüber diskutieren, ob die Verwendung von Bodycams bei der MÜG sinnvoll und nützlich ist und ob diese Spezialkameras für den Regelbetrieb angeschafft werden sollen. Vizebürgermeister Johannes Anzengruber

Polizei unterstützt MÜG bei Testlauf

In einer Kooperation werde die Exekutive das Projekt mit ihrer "fachlichen und praktischen Expertise" unterstüzten. Die Polizei könne auf eine einjährige Erfahrung zurückgreifen, da im März 2019 die von Bundeskanzler Sebastian Kurz geführte türkis-blaue Bundesregierung den Einsatz von Bodycams bei der Polizei einführte. "Zwölf dieser am Körper getragenen Kameras sind in Tirol derzeit in Verwendung. Auch die Tirol Kliniken und die ÖBB - allerdings nicht in Tiro l- setzen diesen speziellen Kameras ein“, so Anzengruber.

Gerade in einer Zeit, in der europaweit die Gewaltbereitschaft ansteige und gehäuft auch Feuerwehrleute, Sanitäter und Polizisten bei Einsätzen tätlich angegriffen würden, sei die Verwendung von Bodycams auch bei den Ordnungskräften der Stadt gerechtfertigt. "Studien beweisen, dass durch das Tragen von Bodycams, die Gewalt an den eingesetzten Kräften stark reduziert wird", betont Anzengruber und verweist auf das Beispiel Baden-Württemberg , wo nach einem Jahr die Zahl der Körperverletzungen gegen Polizisten um ein Fünftel zurückgegangen sei. (TT.com)