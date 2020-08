Arbeiter in Ochsengarten von herabstürzender Kabeltrommel getroffen

Ein 41-Jähriger hob mittels Schaufelbagger einen Graben für eine Abflussverrohrung in der neu angelegten Talabfahrt Richtung Ochsengarten aus. Im Graben stand sein 27-jähriger Kollege und wies den Baggerfahrer ein. Plötzlich verhakte sich das bereits verlegte Blitzschutzkabel in der Baggerschaufel. Die Kabeltrommel stürzte daraufhin in den Graben und traf den 27-Jährigen am Unterschenkel.