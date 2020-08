Briatore wegen "Prostatitis" im Krankenhaus: Corona-Test positiv

Rom – Der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird auf der Mailänder San Raffaele-Klinik isoliert. Dies teilten die Ärzte der Klinik mit, in die der Unternehmen wegen "einer anderen Krankheit" eingeliefert worden war. Wie alle Patienten wurde er einem Covid-19-Tests unterzogen, das Ergebnis war positiv, berichteten die Ärzte.

Briatore hatte zuvor bestritten, wegen einer Covid-19-Erkrankung in die Mailänder San Raffaele-Klinik eingeliefert worden zu sein. Der Betreiber eines renommierten Nachtlokals im Badeort Porto Cervo auf Sardinien habe sich wegen einer Prostata-Infektion an die Klinik gewendet, erklärte der Manager im Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera (Mittwochausgabe).

Ungefähr 60 Mitarbeiter in Briatores exklusivem Lokal "Billionaire" wurden bereits positiv auf das Coronavirus getestet. Das Lokal ist seit dem 17. August geschlossen. Briatore zählte zu den schärfsten Kritikern der italienischen Regierung, die die Schließung von Discos und Tanzlokalen als Maßnahme gegen die Verbreitung des Virus im Land angeordnet hat, nachdem sich mehrere Jugendliche im Urlaub infiziert hatten. Der Ex-Formel-1-Teamchef Briatore, der mit Topmodels wie Naomi Campbell und Heidi Klum liiert war, führt mehrere Gastronomie-Betriebe in Italien und im Ausland. Unter anderem wurde ein Restaurant Briatores in Montecarlo geschlossen, nachdem zwei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden.