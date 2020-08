Waffenverbotszone in Innsbruck: Auf Bogenmeile und am Bahnhof verlängert

Innsbruck – Die Waffenverbotszonen in der Innsbrucker Bogenmeile und am Bahnhof werden um drei weitere Monate verlängert, wie die Polizei am Mittwoch berichtet. Genau gesagt gelten die Folgeverordnungen ab 1. September für den Bereich Ing.-Etzel-Straße vom Schnittpunkt mit der Kreuzung Museumsstraße in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung mit der Zeughausgasse, der Claudiastraße und der Dreiheiligenstraße sowie am Vorplatz des Hauptbahnhofs, am Südtiroler Platz und auf den Seitenstraßen Salurner-Straße bis Adamgasse und Brixner-Straße bis Meinhardstraße sowie Brunecker-Straße bis Museumstraße.