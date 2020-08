Prozess startet ohne Zuschauer: Familienvater wegen 291 Taten angeklagt

Wiesbaden – Als der Angeklagte am Morgen den Saal des Landgerichts Wiesbaden betritt, hält er sich einen braunen Briefumschlag vor das Gesicht. Der Mann, der mutmaßlich jahrelang in den dunkelsten Winkeln des Internets unterwegs war, will sein Gesicht nicht in den deutschen Medien wiederfinden. Was genau der 39-Jährige getan haben soll, erfährt die Öffentlichkeit indes nur teilweise.