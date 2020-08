Abendliche Pinguin-Parade in Australien als Internet-Hit

Deshalb setzt der Naturpark jetzt auf "Live Penguin TV" bei Facebook und YouTube. Fast 800.000 Zuschauer schalteten am Premierenabend am Dienstag ein, um live dabei zu sein, wie die auf der Insel lebenden Zwergpinguine gemeinsam im Wasser spielen und dann vom Meer zurück zu ihren Nestern watscheln. "Das gibt uns etwas, worauf wir uns in der Isolation freuen können, tausend Dank", schrieb ein Facebook-Nutzer am Mittwoch.