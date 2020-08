Radler wich in Innsbruck Kindern aus und stürzte: Zeugen gesucht

Innsbruck – Ein Ausweichmanöver mit seinem Fahrrad endete für einen 30-jährigen Tiroler am Mittwoch mit diversen Blessuren. Der Mann fuhr kurz nach 19 Uhr in der Purtschellerstraße zu einer Kreuzung, an der bereits ein Mann und zwei Kinder im Volksschulalter – ebenfalls auf Fahrrädern – standen. Der 30-Jährige wollte links an den Kindern vorbeifahren, als diese plötzlich nach links losfuhren.