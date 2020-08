VKI-Test: Feste Shampoos besser für die Umwelt und gut für die Haare

Wien – Haarseifen und feste Shampoos pflegen das Haar ähnlich gut wie flüssige Shampoos – für die Umwelt sind sie besser, wenn man Faktoren wie Herstellung, Verpackung und Entsorgung vergleicht, haben die deutsche Stiftung Warentest und der Verein für Konsumenteninformation (VKI) festgestellt. Im Gebrauch gleichen sich die Ökobilanzen wieder an.

Zehn in Österreich erhältliche Produkte, vier Haarseifen und sechs feste Shampoos, traten gegen fünf herkömmliche Shampoos an. Sechs der Haarseifen und festen Shampoos erreichten eine gute Gesamtnote, je zwei konnten nicht ganz mithalten. Abgewertet wurden die noch vergleichsweise neuen Haarwaschmittel zum Beispiel wegen Duftstoffen, gegen die die Konsumentenschützer Bedenken hegen, wie die Substanzen Lilial und Limonen. Eine Seife kassierte so mit „weniger zufriedenstellend" die schlechteste Benotung im Test.