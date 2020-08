Wie sich ein umstrittener Präsident an der Macht halten will

Die US-Republikaner brechen bei ihrem Parteitag diese Woche systematisch mit der amerikanischen Tradition, Regierungs- und Parteipolitik streng zu trennen. First Lady Melania Trump hielt ihre Rede, die per Videoschaltung nach Charlotte (North Carolina) übertragen wurde, im Rosengarten des Weißen Hauses. Ihr kam übrigens die Rolle zu, in der Corona-Krise Mitgefühl mit den Opfern zu zeigen. Auch zwei Kinder von Präsident Donald Trump traten in öffentlichen Gebäuden auf. Die schärfste Kritik zog allerdings Außenminister Mike Pompeo auf sich, der sich per Videoschaltung von einer Dienstreise in Israel in den Parteitag einklinkte und Trumps Außenpolitik lobte. Im Hintergrund war das nächtliche Jerusalem zu sehen. Als Höhepunkt will Trump seine formale Antrittsrede als Präsidentschaftskandidat heute Abend (Ortszeit) im Weißen Haus halten. Als Publikum werden etliche Parteitagsdelegierte extra nach Washington verfrachtet.