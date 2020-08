Besitzer von Safari-Lodge in Südafrika von Löwinnen getötet

Johannesburg – In Südafrika ist der Besitzer einer Safari-Lodge von zwei Löwinnen getötet worden. Vermutlich sei der 69-Jährige von den Tieren angegriffen worden, als er mit den Löwinnen am Mittwoch spazieren gegangen sei, teilte die Polizei mit. Seine Frau habe dabei hilflos zugeschaut. Die genauen Umstände müssten noch geklärt werden, sagte Polizeisprecher Motlafela Mojapelo am Donnerstag.