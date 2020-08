Aus gesundheitlichen Gründen: Japans Regierungschef gibt Amt auf

Tokio – Japans Regierungschef Shinzo Abe hat am Freitag offiziell seinen Rücktritt bekannt gegeben. In seiner Rede an die Nation, die vom öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NHK live übertragen wurde, nannte der 65-Jährige eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes als Grund. Zuletzt hielt er sich mehrfach für länger andauernde Untersuchungen im Krankenhaus auf.