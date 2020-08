Japans Regierungschef tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

Tokio – Der japanische Premierminister Shinzo Abe gibt sein Amt auf. Hintergrund sei sein schlechter werdender Gesundheitszustand, berichten japanische Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Partei. Demnach will er seine Entscheidung im Laufe des Tages auf einer Pressekonferenz verkünden. Zuletzt hielt er sich mehrfach für länger andauernde Untersuchungen im Krankenhaus auf.

Im Juli hatte es Medienberichte gegeben, wonach Abe Blut gespuckt habe. Die Gerüchte um die Gesundheit des 65-Jährigen wurden zuletzt unter anderem durch dessen Entscheidung befeuert, während der Corona-Pandemie Pressekonferenzen zu vermeiden. Abes Parteifreund Akira Amari deutete im August bei einem Fernsehauftritt an, dass der Regierungschef eine Pause brauche.

Abe ist der am längsten amtierende Regierungschef in der Geschichte Japans. Zum ersten Mal wurde er 2007 ins Amt gewählt, trat jedoch weniger als ein Jahr später wegen einer Darmerkrankung zurück. Als er 2012 erneut zum Regierungschef gewählt wurde, gab er an, die Krankheit überwunden zu haben.