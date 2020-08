Tiroler Bauern wollen Abschuss von zwei Problemwölfen

Innsbruck – Nach weiteren Nutztierrissen kommt die Diskussion um den Abschuss von Wölfen in Tirol weiter nicht zur Ruhe. Bauern brachten nun Abschussanträge für zwei Wölfe in den Bezirken Kitzbühel und Landeck ein. Dabei handelt es sich um die Wölfin "70FATK" und den Wolf "84MATK", teilte der Verein "Alm ohne Wolf" am Freitag mit. Der Abschuss soll auf Grundlage des Tiroler Jagdgesetzes erfolgen.