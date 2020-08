SV Wörgl gelang im Cup die Revanche, Ried, WAC und Admira weiter

Wörgl – Peter Kostenzer auf Hamid Aminpur. Das war gestern in der ersten ÖFB-Cup-Runde gegen Regionalliga-Mitte-Club Vöcklamarkt jene Kombination, die für einen Wörgler Traumstart sorgte: Zweimal legte der Sturmtank Kostenzer auf, zweimal vollendete Sommerneuzugang Aminpur (9., 13. Minute).

Doch die Gäste aus Oberösterreich schlugen zurück und kamen durch Tore von Brandl (17.) und Taferner (32.) noch vor der Pause zum 2:2.

Auch der zweite Durchgang startete gut für die Unterländer, weil Salko Mujanovic die Verwirrung nach einem weiten Kostadinovic-Einwurf zum 3:2 für Wörgl nutzte (51.). Die Tiroler waren auch in der Folge die bessere Mannschaft und schafften mit einem Mann mehr wieder durch Mujanovic das 4:2 (77.). Damit nahm man auch Revanche an einem Gegner, gegen den man 2017 im ÖFB-Cup noch sieben Tore kassiert hatte. „Jetzt haben wir bewiesen, dass wir kein Jausen­gegner für sie sind“, lachte auch Trainer Denis Husi­c das Herz.

Ried gegen Gleisdorf erst im Elfmeterschießen weiter

Fußball-Bundesliga-Aufsteiger SV Ried hat einen kapitalen Fehlstart in die neue Saison gerade noch verhindern können. Die Innviertler schalteten Regionalligist FC Gleisdorf in der 1. ÖFB-Cup-Runde am Freitagabend erst im Elfmeterschießen mit 5:3 aus. Nach 90 und 120 Minuten war es nach einem Eigentor von Gleisdorfs Manuel Suppan (45.) bzw. einem Treffer von Mark Grosse (54.) 1:1 gestanden.

Grosse hätte beinahe auch in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit das 2:1 erzielt, scheiterte allerdings an der Stange. Auch deshalb blieb die Sensation aus. In der Entscheidung vom Punkt behielt der von Gerald Baumgartner gecoachte Favorit die Nerven. Canillas, Marco Grüll, Daniel Offenbacher, Marcel Ziegl und Murat Satin trafen. Goalie Samuel Sahin-Radlinger hielt den Elfmeter von Suppan und hatte damit ebenfalls Anteil am Aufstieg.

Admira und WAC weiter

Der WAC ist seiner Favoritenrolle in der 1. Runde des ÖFB Cups zwar gerecht geworden und hat den Sprung in die zweite Runde geschafft. Die Kärntner allerdings hatten gegen den SC Neusiedl (spielt in der Regionalliga Ost) jedoch mehr Mühe, als im Vorfeld erwartet wurde. So mussten die Schützlinge von Ferdinand Feldhofer Überstunden leisten und in die Verlängerung, nachdem es nach 90 Minuten 2:2 gestanden war. Letztlich siegte der WAC mit 5:2.

Auch der er FC Admira hat am Freitagabend dank Aleksandar Cirkovic die 2. Runde im Fußball-ÖFB-Cup erreicht. Der 18-jährige serbische Mittelfeldspieler erzielte beim 3:0-Erfolg des Bundesligisten beim Regionalliga-Verein WSC Hertha Wels alle drei Treffer. (APA)