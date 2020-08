Das Unterhaus setzt weiter auf Sensibilität

Innsbruck – Eigentlich hing der Himmel über dem neuen Völser Sportzentrum voller Geigen, denn der Völser SV hatte sich am vergangenen Wochenende an die Tabellenspitze der Hypo Tirol Liga geschossen, wollte diese gegen St. Johann verteidigen – und dann am Dienstag mit voller Euphorie in das Derby gegen Kematen starten. „Mich haben alteingessene Zuschauer angerufen, dass sie so ein Spiel wie am Wochenende (4:3-Sieg gegen Volders, Anm.) noch nie erlebt haben“, erzählt Obmann Christian Putschner.