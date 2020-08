Hochwasser-Warnung: Umhausen muss die Ache frei bekommen

Umhausen – Die provisorische Verbauung hatte am 11. August den Umhauser Ortsteil Leiersbach beim Murenabgang des gleichnamigen Baches zum Glück beschützt. „Gott sei Dank“, ist Bürgermeister Jakob Wolf erleichtert. Dennoch hält er fest, dass dieses Ereignis letztlich gut eine Million Euro kosten wird. Wovon allein die Gemeinde rund 350.000 Euro tragen müsse. Am vordringlichsten ist dabei die Räumung des Bettes der Ötztaler Ache – vor allem in Hinblick auf die für das Wochenende angekündigten starken Regenfälle, bei denen wieder mit Hochwasser zu rechnen sei.