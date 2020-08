Mann bedrohte Innsbrucker Zugschaffner in Kärnten mit Umbringen

Villach – Ein 45-jähriger italienischer Staatsangehöriger hat am Samstag in der Früh einen Zugbegleiter (36) der ÖBB in Kärnten mit dem Umbringen bedroht. Ein Motiv konnte laut Polizei noch nicht eruiert werden, auch nicht, ob es sich um eine Weigerung handelte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der 45-Jährige wurde in Villach von der Polizei aus dem Zug geholt und festgenommen.