Abes Nachfolger wird wohl um den 15. September bestimmt

Tokio – Die in Japan regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) wird den Nachfolger von Parteichef und Ministerpräsident Shinzo Abe vermutlich um den 15. September herum bestimmen. Das meldete die Nachrichtenagentur Kyodo am Samstag. Medienberichten zufolge soll der Termin am Dienstag festgelegt werden.