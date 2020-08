Mindestens 13 Tote nach Einsturz von Restaurant in Nordchina

Peking – Beim Einsturz eines Restaurants in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind mindestens 13 Menschen getötet und vier weitere schwer verletzt worden. 30 Menschen seien lebend aus den Trümmern geborgen worden, berichtete der Sender CGTN Samstag. In anderen Quellen war von 17 Toten die Rede. Hunderte Rettungskräfte suchten demnach nach weiteren Verschütteten. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

Ursprünglich hatten chinesische Staatsmedien von fünf Todesopfern durch den Gebäude-Einsturz berichtet. Laut CGTN war das zweistöckige Restaurant, in dem regelmäßig Feste stattfanden, am Samstagmorgen eingestürzt.

Auf der Website des Senders waren Bilder von Rettungskräften in orangefarbenen Ganzkörperanzügen zu sehen, die in den Trümmern des Restaurants nach weiteren Verschütteten suchten. Dem Sender zufolge waren insgesamt 700 Menschen an der Such- und Rettungsaktion beteiligt. (APA/AFP/dpa)