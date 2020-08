Drei Verletzte bei Schlägerei vor Lokal in Kufstein

Kufstein – Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagnachmittag vor einem Lokal in Kufstein.

Dabei wurde der 43-Jährige, der stark alkoholisiert war, zu Boden gestoßen und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Der 31-jährige Österreicher erlitt durch mehrere Faustschläge ins Gesicht eine gebrochene Nase. Der 22-jährige Kosovare erlitt leichte Verletzungen an der Hand und am Hals. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt.