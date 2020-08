Flusspegel steigen weiter an: Hochwassergefahr an Etsch und Eisack

Bozen – Obwohl die Niederschläge am Sonntagnachmittag laut Prognosen in den meisten Landesteilen von Südtirol langsam zurückgehen sollen, herrscht weiterhin Alarmstimmung. Aufgrund der starken Regenfälle in den vergangenen Stunden sind die Wasserpegel der Bäche und Flüsse deutlich angestiegen und haben teils besorgniserregende Ausmaße erreicht, berichtet stol. it. Bereits am Samstag gab es Überschwemmungen von Gebäuden und Unterführungen zudem gab es kleinere Erdrutsche und Steinschläge.