Vorsichtige Unwetter-Entwarnung in Südtirol, Hunderte Personen evakuiert

Bozen – In Südtirol ist nach den heftigen Regenfällen und Gewittern vorsichtige Entwarnung gegeben worden. Dennoch wurde am Vormittag die Voralarmstufe „BRAVO" ausgegeben – die Bevölkerung wurde zu „äußerster Vorsicht" aufgerufen, die Häuser sollen „nur in dringenden Fällen" verlassen werden, teilte das Land Südtirol am Sonntag mit. Bisher kamen keine Personen zu Schaden, hieß es.