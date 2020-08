Vorsichtige Unwetter-Entwarnung in Südtirol, Teile Neumarkts evakuiert

Bozen – In Südtirol ist nach den heftigen Regenfällen und Gewittern vorsichtige Entwarnung gegeben worden. Dennoch wurde am Vormittag die Voralarmstufe „BRAVO" ausgegeben – die Bevölkerung wurde zu „äußerster Vorsicht" aufgerufen, die Häuser sollen „nur in dringenden Fällen" verlassen werden, teilte das Land Südtirol am Sonntag mit. Bisher kamen keine Personen zu Schaden, hieß es.

Die Situation soll sich im Laufe des Nachmittages entspannen. Der Regen soll in der Nacht gänzlich abklingen. Die Hauptflüsse im Land seien unter Kontrolle, es gibt daher keine Überschwemmungsgefahr. In Klausen „spitzt sich die Situation zu, in Brixen muss eine alte, 'Bombensteg' genannte Brücke entfernt werden". Überall im Land seien lokal Muren abgegangen und Bäche über die Ufer getreten. Seit Mitternacht waren die Feuerwehren mit 3000 Personen bei 200 Einsätzen.

Teile der Gemeinde Neumarkt evakuiert

Teile der Gemeinde Neumarkt werden aufgrund der Unwetter evakuiert. Es drohen ein Dammbruch sowie Überflutungen, teilte das Land Südtirol am Sonntag mit. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, unter anderem Wertgegenstände, Lebensmittel und Bekleidung in höher gelegene Stockwerke zu bringen, vor dem Verlassen des Gebäudes Fenster und Türen zu schließen sowie Strom und Gas abzuschalten.

Auch in Klausen zeigte sich eine gefährliche Situation, der Eisack führt Hochwasser. Die Menschen sollen öffentliche Straßen und Plätze verlassen und sich in höher gelegene Stockwerke begeben, hieß es von der Agentur für Bevölkerungsschutz.

📽️ Video | Eisack in Klausen über die Ufer getreten

Zudem war in Klausen auch die Bahninfrastruktur betroffen: Die Brennerbahnlinie im Eisacktal wurde am Nachmittag gesperrt. Aufgrund der Überlastung der Autobahn gestalte sich die Organisation des Schienenersatzverkehrs schwierig, so die Verantwortlichen. Nachdem die Lage im Unterland ebenso kritisch sei, werde nun laufend beobachtet und überprüft, ob auch hier eine Sperre der Bahnlinie erforderlich sei.

⚠️ Straßensperren Das Unwetter hatte auch Auswirkungen auf die Straßen. So mussten die Brennerstaatsstraße (SS 12) bei Atzwang, die Staatsstraße (SS 51) zwischen Toblach und Schluderach bei Landro und die Staatsstraße im Ahrntal (SS 621) bei Prettau für den Verkehr gesperrt werden.

Auf der Staatsstraße zwischen Atzwang und Kollmann ist am Sonntag ein Erdrutsch abgegangen, die Straße wurde vermurt. Die Einsatzkräfte stehen laut Berichten im Einsatz, um die Staatstraße wieder passierbar zu machen. (APA/TT.com)

📽 | Video: Murenabgang in Pflersch