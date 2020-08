Mähtrac abgestürzt: 79-jähriger Landwirt in Kirchberg tot aufgefunden

Kirchberg – Am Samstagabend gegen 21 Uhr meldete ein Landwirt seinen 76-jährigen Vater bei der Polizei als vermisst. Dieser sei mit einem Mähtrac vom Hof gegen 17 Uhr weggefahren und nicht wieder zurückgekehrt.

Im Zuge einer Suchaktion fand die Tochter den Mann schließlich – noch im Bereich des Familienhofs – etwa 150 Meter unterhalb der Straße am Ende einer steilen Wiese. Dort hatte sich das Fahrzeug an einem Baumstamm verfangen und der 76-Jährige lag leblos in der Fahrerkabine. Der herbei gerufene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.