Alpinist musste in Kufstein aus Klettersteig geborgen werden

Kufstein – Auf Grund der aktuell schlechten Wetterverhältnisse musste am Samstag ein Alpinist aus dem Kufsteiner Klettersteig geborgen werden.

Der 42-Jährige war auf einer mehrtägigen Wanderung im Wilden Kaiser unterwegs. Am Samstag gegen 10 Uhr war er vom Hans-Berger-Haus in Richtung Gamskarköpfl/Sonneck losgegangen und stieg gegen 13 Uhr in den Kufsteiner Klettersteig, der den Schwierigkeitsgrad D aufweist.