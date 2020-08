Weltmeister Hamilton triumphiert in Spa vor Bottas und Verstappen

Spa-Francorchamps - Die Formel-1-Saison wird immer mehr zu einer klaren Angelegenheit für Titelverteidiger Lewis Hamilton. Im siebenten Rennen gewann der schon im Qualifying überragende Brite am Sonntag beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps bei einem Start-Ziel-Sieg vor Teamkollege Valtteri Bottas und Max Verstappen (Red Bull). Er führt die Gesamtwertung bereits 47 Punkte vor Verstappen an.