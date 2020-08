Isel kurz vor 30-jährigem Hochwasser, Stege und Wege gesperrt

Lienz – In Lienz ist die Isel wegen der Regenfälle am Wochenende stark angestiegen. „Wir stehen kurz vor einem 30-jährigen Hochwasser", sagt Richard Stefan, Kommandant der Lienzer Feuerwehr. Gemeinsam mit der Stadtgemeinde seien deshalb Vorkehrungen getroffen worden.

Der Iselsteg, eine Rad- und Fußgängerbrücke, wurde abgesperrt. „Der Fluss führt sehr viel Treibholz", so Stefan. „Der Steg ist die niedrigste Brücke, die wir in der Stadt haben. Wenn es zu Verklausungen an den Pfeilern kommt, könnte das gefährlich werden. Deshalb soll sich niemand auf dem Steg aufhalten." Auch ein Radweg an der Isel sowie ein Spazierweg wurden gesperrt.