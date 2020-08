Leistbares Wohnen: Baulandmobilisierung ist vorerst kein Thema in Tirol

Innsbruck – Seit eineinhalb Jahren ringt die schwarz-grüne Landesregierung um ein Wohnpaket, um Wohnen in Tirol leistbarer zu machen. In zentralen Fragen wie der Baulandmobilisierung oder der Bevorzugung von Wohnungssuchenden beim Immobilienerwerb (Interessentenmodell) – wer Immobilien kauft, muss einen Wohnbedarf nachweisen – tritt die Politik jedoch auf der Stelle. Besonders die Wirtschaft zeigt sich beim Interessentenmodell mehr als skeptisch. In der Vorwoche haben die Sozialpartner mit Landwirtschafts- und Wirtschaftskammer, Gewerkschaft und Industriellenvereinigung dem Land einen neuen Lösungsvorschlag unterbreitet: Darin wird die Landesregierung aufgefordert, Maßnahmen zu setzen, die es ermöglichen, in Zukunft unter Wahrung eines berechtigten öffentlichen Interesses am Schutz von Natur und Landschaft „vermehrt landwirtschaftlich nicht genutzte Flächen wie Wald oder unproduktive Flächen für die Verbauung zu nutzen“.