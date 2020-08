Warmwasserboiler als Energiespeicher zum Stromspitzen-Ausgleich

Alpbach – In Österreich sind rund 650.000 Warmwasserboiler im Einsatz, die als Energiespeicher zum Ausgleich von Strom-Produktionsspitzen dienen könnten. Sie haben ein Speicherpotenzial von etwa 1,2 Terawattstunden (TWh) - der gesamte heimische Endverbrauch lag 2019 bei 66 TWh. Ein Tiroler Wohnbau-Vorzeigeprojekt dazu wurde am Montag beim Europäischen Forum Alpbach vorgestellt.

Eine Pilotanlage in einem Wohnhaus der Alpenländischen gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft in Kooperation mit dem Energieversorger Tiwag in Völs ist seit 2019 aktiv, durch intelligente Bewirtschaftung habe man schon erste Erfolge erzielen können.