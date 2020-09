Mysteriöser Fall: Zwei junge Mühlviertler seit fünf Jahren spurlos verschwunden

Am 11. September 2015 hatten sich die zwei Freunde Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner, damals beide 26 Jahre alt, abends in Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) getroffen. In der Nacht dürften sie dann spontan in Richtung der wenige Kilometer entfernt gelegenen Kleinstadt Vyssi Brod in der Tschechischen Republik gefahren sein. In den frühen Morgenstunden wurde ihr Auto noch von einer Kamera bei einem Kreisverkehr in Bad Leonfelden registriert. Dann verliert sich die Spur. Ob sie tatsächlich an ihrem Ziel angekommen sind, ist unbekannt.