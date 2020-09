Telefonische Krankmeldung endet heute: Massive Kritik auch aus Tirol

Die seit Wochen steigenden Zahlen an COVID-19-Erkrankten müssten auch bei der Führung der ÖGK die Alarmglocken schrillen lassen, um Schutzmaßnahmen zu erhalten, anstatt sie zurück zu nehmen, so Wechselberger in einer Aussendung. Die Abschaffung wird auch vom Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, Momen Radi, kritisiert. Schließlich habe die Maßnahme dazu beigetragen, dass "die Infektionsgefahr in Tirols Arztpraxen aber auch am Weg in die Praxen klein gehalten wurde“, so der Mediziner.