Zwei Urlauber nach 13-Stunden-Tour auf Großglockner von Bergführern gerettet

Von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr abends waren zwei Deutsche am Montag von der Stüdlhütte auf den Großglockner am Weg – unter schwierigen Bedingungen. Am Abend war das Wetter dann so schlecht, dass sie sich den Abstieg nicht mehr zutrauten. Ein Hüttenwirt und eine Bergführerin mussten ausrücken.