Pema-3-Turm in Innsbruck ist vollständig vermietet

Innsbruck – Dass die Hotelkette Motel One in den neuen Pema-3-Turm am Innsbrucker Hauptbahnhof einziehen wird, war bereits bekannt. Knapp sechs Monate nach Baubeginn stehen nun die restlichen Mieter des 13-stöckigen Gebäudes fest: Das international tätige Prüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG und das in Vorarlberg ansässige Einrichtungshaus Reiter Design werden gemeinsam mit dem Hauptmieter Motel One die insgesamt 9400 Quadratmeter beziehen. Das gab die Pema am Dienstag in einer Aussendung bekannt.