BTS schafften es als erste koreanische Gruppe an Spitze der US-Charts

Berlin – Als erste südkoreanische Musikgruppe hat es die Boygroup BTS laut Billboard-Magazin an die Spitze der US-Charts geschafft. Ihr Song „Dynamite" wurde in der ersten Woche nach Veröffentlichung am 21. August insgesamt 33,9 Millionen Mal online gehört und 300.000 Mal gekauft, wie das Magazin am Montag mitteilte.