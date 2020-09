Hinweise auf illegales Rennen: Mutter und Tochter bei Unfall in Berlin schwer verletzt

Ein Auto hatte den Kleinwagen der beiden Frauen am Montagabend auf einer Kreuzung in Charlottenburg gerammt. Die Insassen des Autos, mit dem der Unfall verursacht wurde, seien danach zu Fuß geflüchtet. „Nach ersten Zeugenaussagen soll die Fahrerin oder der Fahrer des BMWs sich an einem illegalen Fahrzeugrennen beteiligt haben", schrieb die Polizei. An dem Rennen sollen demnach noch zwei weitere Autos teilgenommen haben, deren Fahrer flohen.