Mann packte in München Elfjährigen und warf sich mit ihm vor Auto

München – In München hat ein Mann ein ihm unbekanntes elf Jahre altes Kind gepackt und sich mit ihm vor ein Auto geworfen. Weil die Autofahrerin nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war und stark abbremsen konnte, blieb der österreichische Bub bis auf Schürfwunden unverletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Elfjährige war mit seiner Familie zu Besuch in München. Er und die Eltern wurden nach dem Zwischenfall von der Polizei betreut.