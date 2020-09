Auch Opferstöcke in Tirol geknackt: Dieb in Kiefersfelden geschnappt

Kiefersfelden – Weil er mit seinem Handy am Steuer telefonierte, stoppten bereits am Sonntag Polizisten in Kiefersfelden einen 40-Jährigen. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten jede Menge Münzen – und diverses Werkzeug. Der Verdacht, diese könnten mit Opfestockdiebstählen zusammenhängen, verhärtete sich laut Aussendung rasch.