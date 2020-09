Von Reichsflagge bis NS-Zeichen: Wann rechte Symbolik strafbar ist

Berlin – Alle Kennzeichen mit NS-Bezug sind laut deutschem Strafgesetzbuch als Propagandamittel verfassungswidriger Organisation verboten. Sie dürfen weder hergestellt noch verkauft oder getragen werden. Dazu gehören das Hakenkreuz in allen Varianten sowie historische Abzeichen von NS-Organisationen, auch wenn diese keine Hakenkreuze enthalten. Das trifft unter anderem auf SS- oder SA-Kennzeichen zu.

Historische Flaggen vordemokratischer Zeiten sind dagegen nicht generell verboten. Das gilt für die schwarz-weiß-rote Flagge des Deutschen Kaiserreichs sowie die vom damaligen Militär genutzte Variante in Form der sogenannten Reichskriegsflagge. Diese enthielten unter anderem ein eisernes Kreuz, teilweise auch noch einen Reichsadler. „Die Flagge gab es im Laufe der Zeit in sieben offiziellen Versionen", erklärt Flaggenforscher Jörg Karaschewski gegenüber ZDFheute. Strafbar ist die Verwendung und Verbreitung der von den Nationalsozialisten verwendeten Reichskriegsflagge von 1935 bis 1945. Sie hat einen roten Hintergrund und in der Mitte ein Hakenkreuz anstelle eines Adlers.