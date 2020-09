„Unmoralische Inhalte": Tinder und Grindr in Pakistan nun blockiert

Islamabad – Pakistan hat bekannte Dating-Apps blockiert, darunter auch die Plattformen Tinder und Grindr. Zudem wurden die Apps Skout, Tagged und SayHi vom Netz genommen, wie Pakistans Telekommunikationsbehörde am Dienstag mitteilte. Begründet wurde der Schritt durch „unmoralische“ Inhalte, die einen „negativen Effekt“ hätten.

Besonders in Pakistans Metropolen erfreuten sich Dating-Apps in den vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit, vor allem bei jungen Leuten. Bereits am Freitag rief die Behörde YouTube auf, vulgäre, unanständige und unmoralische Inhalte sowie Videos mit Nacktheit und Hassreden sofort zu blockieren. Aktivisten und Menschenrechtler haben die Blockierung von Inhalten immer wieder als Zensur kritisiert. (dpa)