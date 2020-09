Gut zu wissen: Das ändert sich nun bei der Krankmeldung

Innsbruck – Als im März die Zahl an mit SARS-CoV-2 infizierten Menschen und Covid-19-Patienten in die Höhe schoss, galt es vor allem das Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen. In Italien war dieses an seine Grenzen und darüber hinaus getrieben worden, zuletzt standen mehr als 35.000 Tote im Nachbarland zu Buche. Die österreichischen Behörden setzten dabei vor allem auf eines: Kontaktreduktion.