Galeria Karstadt Kaufhof: Gläubiger stimmen Rettungsplan zu, massiver Jobabbau

"Heute ist auf der Gläubigerversammlung in Essen die Zustimmung zu dem Insolvenzplan für unser Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof erfolgt", teilte Galeria-Chef Miguel Müllenbach am Dienstag in einem Brief an die Mitarbeiter mit. "Damit ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg aus der (..) Insolvenz erreicht worden", hieß es weiter. "Der heutige Tag ist der Startschuss für einen Neuanfang, denn unser Unternehmen hat jetzt wieder eine gesunde Basis und die Aussicht auf eine sichere Zukunft."