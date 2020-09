Grausame Bluttat in Wilten: Lebenslang für 24-Jährigen

Innsbruck – Nach einem besonders grausamen Verbrechen in einer Innsbrucker Wohnung mit einem Toten im April 2019 ist der 24-jährige Erstangeklagte am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Inder wird außerdem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen, da Psychiaterin Adelheid Kastner eine Psychopathie diagnostiziert hatte.

Seine mitangeklagte 22-jährige Freundin wurde zu drei Monaten Haft wegen Störung der Totenruhe verurteilt, vom Vorwurf des Beitrags zum Mord wurde sie aber freigesprochen. Zudem wurde der 24-Jährige auch wegen des Vergehens der Störung der Totenruhe schuldig gesprochen. Die Urteile waren vorerst nicht rechtskräftig.

Es war wohl eine der grausamsten Bluttaten in der Tiroler Kriminalgeschichte, die sich am 10. April vergangenen Jahres in einer Wohnung im Stadtteil Wilten zugetragen hatte: Ein 29-Jähriger wurde ausgepeitscht und stranguliert. Die rechte Hand hackten ihm die Täter ab, dann stach der Mann ihm noch mit einem Messer in den Hals. Das alles ist in einem Handy-Video festgehalten.

Gemeinsam mit dem Opfer und einer weiteren jungen Frau hatte das Pärchen in seiner Wohnung ein Party gefeiert. Alkohol floss reichlich. Schließlich dürften beide Männer Übergriffe auf die jungen Frauen verübt haben. Die 22-Jährige berichtete ihrem zwei Jahre älteren Freund, der 29-Jährige habe sie unsittlich berührt. Dann geschah der Mord.

TT-ePaper gratis testen und eine von fünf Snow Cards Tirol gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt mitmachen Ich bin bereits Abonnent

Das Besondere des Tatgeschehens: Die Mitangeklagte hatte dem Freund nicht nur ein Messer gereicht, sondern die ganze Tat – erstmalig in Tirol – auch mit dem Handy mitgefilmt: Erst beim Auspeitschen und der Strangulation mit einem Gürtel, später, wie dem Opfer die rechte Hand abgetrennt und in den Hals gestochen worden war.

Verteidiger gestand Schuld seines Mandanten ein

Der Staatsanwalt sprach in seinem Eröffnungsplädoyer von einem "wahrlich außergewöhnlichen Kriminalfall". Das Video der Tat soll während der Verhandlung gezeigt werden. "Ich bitte Sie, auch wenn es schwer erträglich sein wird, schauen Sie sich das Video gut an", sagte der öffentliche Ankläger zu den Geschworenen.

Der Verteidiger des erstangeklagten Inders meinte, dass sein Mandant sowohl schuldig bei der Vergewaltigung, als auch bei der Tötung sei. Er sei jedoch in "Wut, Rage und Zorn" gewesen, weshalb es sich nicht um Mord, sondern um Totschlag handle, so der Verteidiger. Der Rechtsanwalt der Zweitangeklagten meinte hingegen, dass seine Mandantin frei zu sprechen sein werde, da der Film beweise, dass die 22-Jährige bei der Tötung keine Rolle spielte.

Der Richter entschied indes, dass der Anklagepunkt des Verbrechens der Vergewaltigung aus dem Verfahren ausgeschieden und gesondert verhandelt werden soll. Das Opfer lebe nämlich in Großbritannien und könne aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht anreisen, um auszusagen.

Angeklagter bekannte sich schuldig, Freundin wies Schuld von sich

Der Erstangeklagte selbst bekannte sich in der Verhandlung schuldig. Er sei "explodiert", als das Opfer zugegeben habe, seine Freundin sexuell berührt zu haben. Der 24-Jährige bestritt jedoch, dass er gewusst habe, dass der 29-Jährige noch lebte, als er dem Pakistani die Hand abhackte.

Seine Freundin hingegen wies jede Schuld von sich. Sie sei in die Situation einfach hineingeraten. Da bekannt war, dass der 29-Jährige bereits wegen Vergewaltigung vorbestraft war, wollte sie nicht, dass der Mann in der Wohnung übernachtete. Von den sexuellen Übergiffen habe sie ihrem Freund nur erzählt, damit dieser den Älteren aus der Wohnung werfe. Was dann geschah, habe sie nicht vorhersehen können.

Als die Gewalt begann, sei sie ganz erstarrt gewesen. Sie habe Angst vor dem Erstangeklagten gehabt, weil er gehandelt habe "wie ein Wahnsinniger". Sie fürchtete, dass es ihr genauso wie dem Opfer ergehen könnte, wenn sie sich weigere, seinen Anweisungen zu folgen. Flüchten habe sie nicht können, denn der 29-Jährige habe es versucht, und sie habe gesehen, dass das nichts bringt.

Psychopathie diagnostiziert

Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner diagnostitzierte bei dem Angeklagten eine Psychopathie. Der Erstangeklagte hatte allerdings eine psychiatrische Untersuchung verweigert, weshalb sich ihr Gutachten lediglich auf seine Handlungen im Video und die Angaben im Akt stütze. Er zeige kaum Empathie und sei wohl kaum zu Gefühlen fertig. Ihrer Einschätzung nach sei der 24-Jährige jederzeit wieder zu so einer Tat fähig. Ein Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher sei alternativlos.