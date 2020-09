Grausame Bluttat in Wilten: Mordprozess gegen Pärchen in Innsbruck

Innsbruck – Am 10. April vergangenen Jahres trug sich in einer Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Wilten wohl eine der grausamsten Bluttaten in der Tiroler Kriminalgeschichte zu: Ein 29-Jähriger wurde ausgepeitscht und stranguliert. Die rechte Hand hackten ihm die Täter – ein junges indischstämmiges Pärchen – ab, dann stach der Mann ihm noch mit einem Messer in den Hals. Das alles ist in einem Handy-Video festgehalten. Am Mittwoch wird dem 24-Jährigen und seiner 22 Jahre alte Lebensgefährtin vor dem Schwurgericht nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen Leichenschändung der Prozess gemacht. Der Gastronom hat sich zudem wegen Vergewaltigung eines weiblichen Partygastes zu verantworten.