Grausamer Mord in Wilten: Lebenslang für 24-Jährigen, drei Monate Haft für Freundin

Innsbruck – Der Todeskampf des Pakistani (29) – von seinen Freunden Jimmy genannt – dauerte etwa 17 Minuten lang. Doch beim Mordprozess am Innsbrucker Landesgericht war’s nicht nur der Gerichtsmediziner, der den Geschworenen den Ablauf des grausamen Gewaltverbrechens in trockenen Worten schilderte. Die insgesamt rund 80 Minuten dauernde Bluttat war auch auf mehreren Videos dokumentiert, die sich die drei Richter, die beiden Angeklagten, Staatsanwalt, Geschworene und Verteidiger anschauen mussten.

So wurden sie alle Augenzeugen des Gemetzels, das sich in den Morgenstunden des 10. April 2019 in einer kleinen Parterre-Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Wilten abgespielt hatte. Und ein „Gemetzel“ war es tatsächlich, wie Gerichtsmediziner Walter Rabl ausführte: Der Erst­angeklagte, ein inzwischen 24-jähriger Inder, strangulierte seinen Freund Jimmy nicht nur mit einem Gürtel bis zur Bewusstlosigkeit. Er trennte dem noch röchelnden Opfer auch mit einem Messer die Hand ab, schnitt dessen Kehle durch und stach ihm mehrmals in den Hals.