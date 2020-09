Jenbach – Beim "Verzieren" einer Mauer wurden am Dienstagnachmittag zwei 14-Jährige in Jenbach auf frischer Tat ertappt. Gegen 16.15 Uhr wurden die Jugendlichen dabei beobachtet, wie sie die Wand einer Unterführung mit Farbspray besprühten. Die beiden werden angezeigt. Laut Polizei entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. (TT.com)