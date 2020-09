Deutsche Umwelthilfe bezweifelt Sauberkeit von Hybrid-Motoren

Berlin – Fünf Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals will die Deutsche Umwelthilfe verstärkt gegen überhöhte Abgaswerte bei Benzinern und Hybrid-Autos vorgehen. Das kündigte Geschäftsführer Jürgen Resch am Mittwoch an. Er kritisierte Kauf- und Steueranreize für Autos mit kombinierten Elektro- und Verbrennungsmotoren. Die Branche verteidigt den gemischten Antrieb.