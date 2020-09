Studie: Homo- und Transphobie im Job für viele an der Tagesordnung

Berlin – Rund 30 Prozent der homo- und bisexuellen Menschen in Deutschland werden einer Umfrage zufolge am Arbeitsplatz diskriminiert. Fast ein Drittel verschweigt demnach die eigene sexuelle Orientierung gegenüber Kollegen. Die am Mittwoch veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ergab, dass die rund 4300 Befragten vor allem dann offen mit ihrer Geschlechteridentität umgehen, wenn sie sich in ihrer Branche vergleichsweise stark vertreten fühlen.